Una donna uccisa il 14 ottobre scorso dall’ex compagno e la sua tomba profanata sono al centro di un caso ancora senza soluzione. La madre della vittima ha lanciato un appello, chiedendo aiuto per ritrovare il corpo della figlia, che sembra essere stato trafugato. La vicenda si è svolta pochi giorni fa, ma finora non si sono registrate novità ufficiali sulle indagini.

A giorni dai fatti, resta senza risposta la vicenda della profanazione della tomba di Pamela Genini, la donna uccisa il 14 ottobre scorso dall’ex compagno Gianluca Soncin. Durante le operazioni di traslazione della salma dal loculo provvisorio alla cappella di famiglia, nel cimitero di Strozza, era emerso che il sepolcro sarebbe stato violato e che al corpo sarebbe stata tagliata e asportata la testa. Sul caso, mentre le indagini proseguono, si è fatta sentire la madre della vittima, Una Smirnova, che in un’intervista a “ Dentro la Notizia” ha lanciato un nuovo appello. “Un dolore che non lascia vivere me e i miei familiari. Vi prego, aiutatemi a ritrovarla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non viviamo più, siamo in un incubo continuo, vi prego, aiutatemi a ritrovarla”: l’appello della madre di Pamela Genini dopo il trafugamento del corpo

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