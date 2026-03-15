Il ministro degli Esteri ha dichiarato che gli Stati Uniti utilizzano le basi in Italia esclusivamente per scopi logistici, in conformità con gli accordi firmati dagli anni Cinquanta. Ha precisato che queste basi vengono impiegate solo per motivi pratici e amministrativi, sottolineando che non ci sono altre finalità. La dichiarazione si inserisce in un contesto di rispetto degli impegni internazionali presi tra i due paesi.

"Abbiamo detto sin dall'inizio che rispettiamo gli accordi che abbiamo dagli Anni Cinquanta con gli Stati Uniti che autorizzano l'utilizzo delle basi americane solo per motivi logistici. Qualora ci fossereo altre richieste, ma fino ad oggi non ce ne sono state, il governo italiano andrà in Parlamento e valuterà insieme cosa fare. Potremmo decidere anche da soli ma abbiamo sempre voluto coinvolgere il Parlamento, chiedendo anche all'opposizione di collaborazione sulla grandi questioni di politica estera". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito al 'Tg4 Diario della domenica' a proposito della riunione del Consiglio Esteri Ue in programma domani a Bruxelles, rispondendo alla leader del Pd Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Tajani: "Gli Usa impiegano le basi in Italia solo per motivi logistici"

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