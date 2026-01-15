Putin | Le relazioni con l’Italia e altri Paesi Ue lasciano a desiderare

Vladimir Putin ha commentato lo stato delle relazioni tra la Russia e vari Paesi europei, tra cui Italia, Francia e Austria, durante la cerimonia di presentazione delle credenziali di nuovi ambasciatori a Mosca. Il presidente russo ha espresso alcune preoccupazioni riguardo ai rapporti diplomatici, sottolineando come, attualmente, essi lascino a desiderare. La situazione delle relazioni internazionali tra Mosca e l’Europa resta quindi un tema di attenzione e analisi.

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso preoccupazione per lo stato delle relazioni tra Mosca e diversi Paesi europei, tra cui Italia, Francia e Austria, durante la cerimonia di presentazione delle credenziali di 34 nuovi ambasciatori a Mosca, tra cui anche l’italiano Stefano Beltrame. La cerimonia si è svolta nella Sala Alessandro del Gran Palazzo del Cremlino. «Lo stato attuale delle relazioni tra Russia e Italia, Francia, Austria e numerosi altri Paesi europei lascia molto a desiderare », ha dichiarato Putin, aggiungendo che «la diplomazia, la ricerca del consenso e di soluzioni di compromesso vengono sempre più sostituite da azioni unilaterali e molto pericolose». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Putin: «Le relazioni con l’Italia e altri Paesi Ue lasciano a desiderare» Leggi anche: Putin: “Relazioni con Italia e altri paesi Ue lasciano a desiderare, ma pronti a ripristinarle” Leggi anche: Putin: «Le relazioni con l'Italia e gli altri Paesi europei lasciano a desiderare» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Russia, Putin “Rapporti con Italia e altri Paesi europei lasciano a desiderare” - ROMA (ITALPRESS) – “Le nostre relazioni con ciascuno dei paesi europei qui rappresentati: Francia, Repubblica Ceca, Portogallo, Norvegia, ... iltempo.it

#Putin : relazioni #Russia - Italia potrebbero essere migliori. #Tajani : carenti perché Mosca ha invaso l’ #Ucraina facebook

