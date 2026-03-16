Confartigianato Sicilia crisi in Medio Oriente | a rischio l’export dell' Isola

Confartigianato Sicilia segnala che la crisi in Medio Oriente e l’instabilità dei mercati energetici potrebbero influenzare l’export dell’isola. La situazione geopolitica nel Medio Oriente, infatti, ha portato a tensioni che, secondo l’associazione, potrebbero compromettere i flussi commerciali verso i paesi della regione. La notizia arriva in un momento di crescente preoccupazione tra gli operatori economici siciliani.

La crisi geopolitica in Medio Oriente e la crescente instabilità dei mercati energetici rischiano di avere effetti significativi anche sull’economia siciliana. È quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato sul commercio con i Paesi dell’area mediorientale. Nel 2025 l’export della Sicilia verso i mercati del Medio Oriente ha raggiunto 481 milioni di euro, registrando tuttavia un calo del 25,3 per cento rispetto all’anno precedente. Un dato che evidenzia la vulnerabilità delle imprese regionali alle tensioni internazionali e alla volatilità dei mercati, in particolare in un contesto caratterizzato dall’aumento dei costi energetici e dall’incertezza della domanda globale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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