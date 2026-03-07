Iran a rischio 27,8 miliardi di export in Medio Oriente Caro bollette anche per le imprese

Il conflitto in Iran e nel Golfo Persico minaccia di compromettere circa 27,8 miliardi di dollari di esportazioni nel Medio Oriente. Le tensioni crescono e le imprese locali affrontano anche un aumento dei costi energetici, che si traduce in bollette più elevate. La situazione si sta facendo sentire su diversi settori economici, mentre le aziende cercano di adattarsi alle nuove difficoltà.

L'escalation del conflitto aumenta l'incertezza per il sistema produttivo e "potrebbe compromettere la ripresa in corso degli investimenti", avverte Confartigianato. Ma l'allarme è molteplice: per la Cgia di Mestre, l'attacco militare potrebbe comportare rincari alle forniture di gas ed elettricità per 10 miliardi di euro. Pichetto Fratin ha sottolineato che "la situazione che si è creata nel Medioriente ci pone nel massimo dell'allerta e dell'attenzione".

