Non solo Bastoni anche Dumfries si fa espellere nell’amichevole tra Olanda ed Ecuador – VIDEO

Durante un'amichevole tra le nazioni B, un calciatore olandese è stato espulso dopo aver ricevuto un secondo cartellino giallo. La partita si è conclusa con dieci giocatori per parte e senza ulteriori cambiamenti nella formazione. L’evento ha attirato l’attenzione sui comportamenti disciplinari dei calciatori coinvolti, mentre il match è proseguito senza altre situazioni di tensione.

Inter News 24 Bastoni si fa espellere con l’Italia, ma non è l’unico nerazzurro: anche Dumfries becca un cartellino rosso in Olanda Ecuador. Serata da dimenticare per Denzel Dumfries al Philips Stadion di Eindhoven. Nell’amichevole internazionale tra Olanda ed Ecuador, l’esterno nerazzurro è stato protagonista in negativo di un episodio che ha cambiato radicalmente il volto del match. Nonostante l’avvio sprint della nazionale del CT Koeman, passata in vantaggio già al terzo minuto grazie a un’autorete di William Pacho, la gara dell’interista è durata pochissimo a causa di un’ingenuità fatale. Al dodicesimo minuto, mentre si trovava in vantaggio su un avversario lanciato a rete, il laterale destro è incappato in un errore tecnico che ha portato alla sanzione massima. 🔗 Leggi su Internews24.com

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