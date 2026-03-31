Sciagura Bastoni | si fa espellere e lascia la Nazionale in dieci

Durante una partita, il difensore ha ricevuto un cartellino rosso e ha lasciato la squadra in dieci. L’espulsione è avvenuta durante la fase di gioco, costringendo la Nazionale a rimanere con un elemento in meno. Bastoni ha commesso un fallo che ha portato all’espulsione, creando una situazione difficile per la formazione. La squadra ha proseguito con un giocatore in meno fino alla fine del match.

Bastoni inguaia l’Italia, si fa espellere e lascia la Nazionale in dieci Alessandro Bastoni completa il suo periodo nero. Stavolta, però, non inguaia solo sé stesso o la Juventus (con quella simulazione che ha fatto storia). Stavolta Bastoni si fa espellere in Bosnia-Italia. Espulso per fallo su un avversario lanciato a rete. Espulsione sacrosanta. L’Italia è in vantaggio di una rete ma adesso cambia tutto. Al 44esimo, Gattuso toglie Retegui e inserisce Gatti al centro della difesa. Ci attende un secondo tempo di grande sofferenza. Bastoni rischia di lasciare un’impronta pesante sul calcio italiano. Molto più della simulazione contro la Juventus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sciagura Bastoni: si fa espellere e lascia la Nazionale in dieci Articoli correlati Mauro su Bastoni: «Il caso si è ingigantito perché Kalulu è stato espulso. Poi che Bastoni abbia esultato… Non si fa ma non si può pagare tutta la vita»Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta... Cambiaghi croce e delizia Bologna: segna, poi si fa espellere. Como, magia Baturina: vale un punto sul gongdi Enrico Levrini COMO Dopo tre vittorie consecutive il Como pareggia in casa contro il Bologna.