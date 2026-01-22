Il mercato del Milan sembra aver rallentato dopo l'acquisto di Niclas Füllkrug. Le trattative con giovani promesse o giocatori di esperienza sono diminuite, e alcune come quella di Kosti sembrano essere sfumate. Il club si concentra ora su una fase di riflessione, con l’obiettivo di pianificare il futuro in modo equilibrato e sostenibile.

Dopo l’arrivo di Niclas Füllkrug, il Milan sembra essersi spento sul mercato. Colpi con prospettiva futura o innesti di esperienza non sono più arrivati e, in alcuni casi – come quello di Kosti? – le trattative sono finite in alto mare, lasciando più di un punto interrogativo. Il gruppo scouting rossonero, guidato da Moncada, sembra essere arrivato a un punto di svolta: pochi colpi, ma mirati, con lo sguardo rivolto al domani. E con l’ossessione di rinforzare il reparto difensivo, richiesta forte e chiara di Allegri, ecco allora due giovani difensori da istruire e far crescere. Milan a che punto sei?. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, tra silenzi e giovani promesse: il mercato che guarda al futuro

Leggi anche: Geometra, una professione che guarda al futuro: il Collegio di Modena punta sui giovani

Leggi anche: Ex Monastero della Visitazione, Postorino: "Cultura in cantiere permanente tra promesse, rinvii e silenzi"

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Montefiascone - Zona Paoletti a ostacoli tra buche, degrado e silenzi istituzionali è il simbolo di un’amministrazione immobile (FOTO).

Silenzi: Vedo poche partite, ora compro e vendo case. Supercoppa? Allegri un amico, ma tiferò NapoliLa prima notte fu da delirio: Andrea Silenzi approda al Napoli, debutta e si presenta come neanche nei sogni più travolgenti, in quel 1o settembre 1990: 5-1 alla Juve nella Supercoppa Italiana. Avevo ... gazzetta.it

Tra sgomberi e silenzi, la Milano che non riesce a dare risposte al problema della casaA Baggio il terzo blitz in poche settimane, ma alle persone coinvolte non sono state proposte alternative. Rossella Sacco, portavoce del Forum Terzo settore Milano: «L'abusivismo non va accettato, ma ... vita.it

MILANO: ARTE, MEMORIA E SPIRITUALITÀ Sabato 18 Aprile 2026 Una giornata intensa e coinvolgente nel cuore di Milano, tra grande arte ottocentesca, luoghi della memoria e silenzi carichi di spiritualità. Palazzo Reale – Mostra dei Macchiaioli Un vi - facebook.com facebook

Addio a Rocco #Commisso: il messaggio di cordoglio del #Milan. Disposto minuto di silenzio per tutte le gare di #SerieA #MilanPress x.com