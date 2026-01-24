Ma non è lei è irriconoscibile Chiara Ferragni travolta dalle critiche dopo le ultime foto

Chiara Ferragni è spesso al centro dell’attenzione, anche per le sue foto pubblicate sui social. Recentemente, alcuni utenti hanno commentato il suo aspetto, ritenendo che fosse irriconoscibile. In questo articolo, analizzeremo le reazioni alle ultime immagini della influencer, evidenziando come le critiche siano diventate parte integrante del suo percorso pubblico.

Quando si parla di Chiara Ferragni, le polemiche non tardano mai ad arrivare e anche questa volta il copione sembra ripetersi con una rapidità quasi prevedibile. A pochi giorni dalla sentenza della procura di Milano che l’ha prosciolta dall’accusa di truffa aggravata, l’imprenditrice digitale è tornata sotto i riflettori annunciando la sua prima nuova collaborazione con un noto brand di moda, segnando di fatto un nuovo capitolo della sua ripartenza pubblica. La campagna, che ha immediatamente attirato l’attenzione, ritrae Chiara Ferragni in Senza veli in una serie di scatti firmati dai Morelli Brothers, coppia di fotografi di moda di primo piano, già noti anche per aver lavorato al video di Bagno a mezzanotte di Elodie.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

