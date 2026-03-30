Federica Pellegrini travolta dalle critiche per il parto cesareo | le polemiche e la replica

Federica Pellegrini ha pubblicato una foto sui social in vista della nascita della sua seconda figlia. Dopo la condivisione, sono arrivate numerose critiche riguardanti il suo parto cesareo. La nuotatrice ha poi risposto alle polemiche, senza fornire dettagli sulla sua scelta medica. La discussione si è concentrata sui commenti degli utenti riguardo alla modalità di parto.

(Adnkronos) – Federica Pellegrini travolta dalle critiche dopo aver condiviso una foto sui social in vista della nascita della sua seconda figlia. Nello scatto condiviso, la campionessa olimpica appare al fianco del marito Matteo Giunta accompagnando l'immagine con un commento ironico: "Scrivere l'ultima cena fa brutto ma noi sappiamo che per qualche mese sarà esattamente così". Un riferimento alla nuova organizzazione familiare necessaria dopo l'arrivo della seconda bambina. Apriti cielo. Il post è stato inondato di numerosi commenti da parte degli utenti: "Che patetica, con il cesareo non te ne accorgerai nemmeno, oltretutto con la nonna a casa", si legge. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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