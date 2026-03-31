Non si ferma all’alt e tenta di investire un agente | subito libero dopo la condanna

Un uomo ha ignorato l’alt durante un controllo e ha accelerato, cercando di investire un agente della polizia locale. Dopo questa azione, è stato arrestato e condannato, ma è stato subito rilasciato. L’incidente si è verificato in zona urbana, con il soggetto che ha tentato di sfuggire alla verifica delle forze dell’ordine.

L’uomo guidava senza patente e senza assicurazione. Fermato dopo un inseguimento con sorpassi azzardati nel centro abitato. Trovato in possesso di un coltello da 16 centimetri Non si ferma all’alt per un normale controllo, accelera e tenta di investire un agente della polizia locale. L’episodio è avvenuto domenica mattina. Protagonista un trentenne egiziano che ha dato vita a una fuga ad alta velocità durata un paio di chilometri, conclusasi con l’arresto e un processo per direttissima. L’uomo, difeso dall’avvocato Simone Costanzi, è incappato in un controllo domenica alle 8.30 di mattina. Davanti alla pattuglia della polizia locale di Magione, però, ha deciso di non fermarsi, forse perché non aveva mai conseguito la patente e il veicolo era senza assicurazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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