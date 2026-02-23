Afragola | non si ferma all’Alt e aggredisce gli agenti Tratto in arresto un 20enne dalla Polizia di Stato

Un giovane di 20 anni è stato arrestato ad Afragola dopo aver ignorato un posto di blocco e aver tentato di scappare in scooter. La Polizia lo ha inseguito e fermato, ma lui ha reagito aggredendo gli agenti durante l’arresto. L’uomo ha cercato di sottrarsi al controllo, scatenando una colluttazione con gli agenti. La scena si è conclusa con l’arresto e il trasferimento in commissariato. La vicenda ha attirato l’attenzione dei passanti nel centro cittadino.

Inseguimento ad Afragola: 20enne arrestato dopo la fuga in scooter e la colluttazione con la Polizia.. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne di Afragola, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Salicelle ad Afragola, hanno notato il predetto a bordo di uno scooter; in quei frangenti, l’uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, giunto presso la rotonda di via Salicelle, ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi e ha lasciato cadere un pacchetto contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di 1,10 grammi; tuttavia, i poliziotti, che hanno prontamente recuperato la sostanza stupefacente, lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

