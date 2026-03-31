Non rientrò in carcere | si nascondeva in un appartamento arrestato dopo due mesi

Un uomo che avrebbe dovuto tornare in carcere il 20 gennaio non si è presentato e si nascondeva in un appartamento. Dopo due mesi di fuga, è stato arrestato nelle ultime ore. La sua posizione era legata a una misura di semilibertà, che aveva violato lasciando il luogo di detenzione senza autorizzazione. L'arresto è stato eseguito in provincia di Lecce.

Rintracciato a Squinzano un 53enne di Cellino San Marco che lo scorso gennaio aveva violato le misure previste dal regime di semilibertà. Una donna denunciata per favoreggiamento CELLINO SAN MARCO - Lo scorso 20 gennaio non rientrò in carcere, violando le misure previste dalla semilibertà, di cui godeva. Dopo due mesi di ricerche, è staro rintracciato in un appartamento di Squinzano (Lecce). Si sono aperte nuovamente le porte della casa circondariale di Lecce per il 53enne Antonio Malerba, di Cellino San Marco. Contestualmente è stata segnalata all'autorità giudiziaria anche una 48enne ritenuta responsabile di favoreggiamento. Secondo una prima ricostruzione dei militari, la donna lo avrebbe aiutato a nascondersi presso la propria abitazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Non rientrò in carcere: si nascondeva in un appartamento, arrestato dopo due mesi Articoli correlati Nascondeva 5 chili di cocaina nel suo appartamento a Nichelino vicino Torino, arrestatoUn arresto e oltre 5 chili di cocaina sequestrati: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nell’hinterland torinese. Arrestato latitante: si nascondeva da quattro anni dopo un tentato omicidioL'ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia Era... Locri: Evasi due detenuti dal carcere, uno bloccato e l'altro è in fuga Tutto quello che riguarda su Non rientrò in carcere si nascondeva in... Temi più discussi: Radio Carcere: Referendum: No alla Separazione delle Carriere – Le cause politiche di una sconfitta e l’esigenza di rilanciare la riforma della Giustizia considerando anche le ragioni di chi ha votato Sì; Carcere di Bolzano: sospesi temporaneamente i lavori di pubblica utilità con il Comune; Inaugurata la Porta della speranza firmata Boeri nel carcere di Caton Mombello (Nerio Fischione) di Brescia; Sassari, detenuto in permesso rientra in carcere con la droga: arrestato – Cosa è successo. Latitante arrestato a Squinzano: non era rientrato in carcereL'uomo, residente a Cellino San Marco, si era reso irreperibile il 20 gennaio mentre beneficiava della semilibertà. Una donna accusata di a ... pianetalecce.it Chi è Alba Sevillano, evasa dal carcere di Bollate: nel 2011 uccise per 2.000 euro un’anziana a MilanoBollate (Milano), 16 febbraio 2026 – Quarantadue anni, ecuadoriana, in carcere per l’omicidio di una donna di 81 anni commesso a Milano nell’ottobre 2011, non è rientrata nel carcere di Bollate dopo ... ilgiorno.it Quando Cynthia Lennon rientrò nella sua casa, trovò John Lennon seduto sul pavimento, a gambe incrociate, di fronte a Yoko Ono. Si guardavano come se il resto del mondo non esistesse. Yoko indossava la vestaglia di Cynthia. Le ciabatte, lasciate ordinate - facebook.com facebook