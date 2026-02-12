Nascondeva 5 chili di cocaina nel suo appartamento a Nichelino vicino Torino arrestato

La polizia ha arrestato un cittadino albanese a Nichelino, vicino Torino. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato e sequestrato più di 5 chili di cocaina nascosti in un appartamento. L’uomo è stato portato in caserma, ora si trova in attesa di ulteriori verifiche e dell’udienza di convalida.

Un arresto e oltre 5 chili di cocaina sequestrati: questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato nell'hinterland torinese. Un cittadino albanese è stato fermato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria dopo che gli agenti hanno scoperto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nascosto in un appartamento a Nichelino. Traffico di droga a Torino Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l'operazione è stata portata avanti dalla Squadra Mobile nei giorni scorsi, nell'ambito di un'attività mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

