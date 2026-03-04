una vita spesa per gli animali stroncato da un malore a 62 anni

Mauro Cordisco, 62 anni, noto per il suo impegno nel settore degli animali, è morto a causa di un malore. Lavorava presso il canile di Riccione, dove si dedicava con passione agli animali da oltre vent'anni. La sua quotidianità era caratterizzata dall'amore per i cani e dall'impegno nel prendersene cura, senza mai lasciarli dietro a festività o impegni.

Era l’amico dei cani da oltre vent’anni. Mauro Cordisco lavorava al canile di Riccione. Per lui non c’erano festività che contassero più degli animali. Spesso trascorreva la notte di Capodanno a recuperare i cani scappati dalle abitazioni per i botti. "Un appassionato a ciò che faceva. Mauro viveva per il suo lavoro" racconta Massimiliano Lemmo, per il canile riccionese. Anche nella notte tra lunedì e martedì era stato chiamato per un’emergenza. Non si era tirato indietro Mauro. Da qualche giorno soffriva di un malessere e lo aveva anche detto ai colleghi, ma i cani venivano prima di tutto, anche quella notte. "Siamo rimasti al telefono anche dopo le fasi del recupero dell’animale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

