Non mostrare ai bimbi i video della mandre altro veto al papà della famiglia nel bosco

Un uomo è stato vietato di mostrare ai tre bambini, ospiti di una casa famiglia di Vasto, i video che ritraggono la madre, Catherine. La decisione è stata comunicata in seguito a una richiesta delle autorità competenti. I video in questione riguardano momenti condivisi con la madre e sono stati rimossi dal contesto di visione consentita. La vicenda riguarda la limitazione dell'accesso ai contenuti digitali dei minori.

A Nathan è stato comunicato che non può più mostrare ai tre bambini, ospiti della casa famiglia di Vasto, i video che ritraggono la madre Catherine. La donna è stata separata da loro il 6 marzo, su disposizione del tribunale per i minorenni dell’Aquila. A riferirlo è Rachel, sorella di Catherine, arrivata dall’Australia insieme a sua madre e al figlio. Vogliono sostenere la famiglia che sta affrontando un percorso giudiziario complesso, iniziato dopo l’intossicazione da funghi che ha richiesto l’intervento dei servizi sociali e delle forze dell’ordine e l'apertura di un procedimento. I responsabili della comunità avrebbero motivato la decisione spiegando che si tratta di una «struttura protetta» e quindi non consentita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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