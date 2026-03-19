Salvini e gli auguri al papà Nathan della famiglia nel bosco

Un uomo ha rivolto gli auguri di festa ai padri di tutto il mondo, includendo coloro che sono presenti, assenti, o che si trovano in cielo. Ha espresso il suo pensiero rivolgendosi a tutte le figure paterne, sottolineando l’amore, la presenza e la protezione che rappresentano. Il messaggio è stato condiviso pubblicamente, senza riferimenti a nomi o dettagli personali.

«Auguri a tutti i papà. Ai papà che amano, ai papà che ci sono, ai papà che non ci sono più e ci proteggono da lassù, ai papà che non mollano mai. E un pensiero particolare a chi, da mesi, l otta per poter stare con i propri bambini e a tutti i papà separati che soffrono ma, per amore dei loro figli, non si arrendono». Questo l’augurio sui social del leader della Lega Matteo Salvini che ha postato la foto di Nathan, il papà della cosiddetta famiglia nel bosco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial) L’augurio non è ben accolto tra i followers del vicepremier. «E anche oggi non hai perso occasione per strumentalizzare una vicenda», è uno dei commenti su Instagram. 🔗 Leggi su Open.online

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