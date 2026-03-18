Tu lo sai come si pulisono davvero le orecchie? Ecco perché i cotton fioc sono sconsigliati dagli esperti

Molte persone usano i cotton fioc per pulire le orecchie, ma gli esperti sconsigliano questa pratica perché può essere dannosa. L'abitudine di inserirli nel condotto uditivo rischia di spingere il cerume più in profondità o di causare danni all'orecchio. Nonostante siano molto diffusi, i cotton fioc non sono indicati per l’igiene delle orecchie e vengono sconsigliati da professionisti del settore.

L’abitudine di utilizzare i bastoncini di cotone per l’igiene delle orecchie rappresenta uno degli errori più diffusi e potenzialmente dannosi per la salute dell’udito. Contrariamente alla percezione comune, il condotto uditivo è un sistema biologico capace di autopulirsi e l’inserimento di corpi estranei rischia di compromettere questo equilibrio delicato. La scienza medica avverte: manipolare l’interno dell’orecchio con strumenti impropri non solo è inutile, ma può causare lesioni permanenti e infezioni dolorose. otorino che visita signora (FreePik) Nella cultura moderna, il cerume viene spesso erroneamente considerato un segno di scarsa igiene. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Tu lo sai come si pulisono davvero le orecchie? Ecco perché i cotton fioc sono sconsigliati dagli esperti Articoli correlati I cotton fioc fanno davvero male? L’otorino spiega come pulire correttamente l’orecchio per evitare danniI cotton fioc vengono usati quotidianamente da molte persone, che non conoscono la vera portata dei rischi legati a questa pratica: un otorino spiega... Leggi anche: Attenzione ai cotton fioc: tutte le insidie