A Osio Sotto, un uomo ha tentato di portare via un bambino di 8 anni fingendo di essere il padre. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine, grazie alla prontezza e alla lucidità del minore. La scena avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, ma è stata fermata prima di arrivare a un esito drammatico.

L’episodio a Osio Sotto e l’intervento decisivo del piccolo. Una scena che poteva trasformarsi in tragedia, ma che è stata fermata da un dettaglio fondamentale: la lucidità di un bambino di 8 anni. È accaduto a Osio Sotto, in provincia di Bergamo, all’interno dell’ oratorio San Giovanni Bosco, al termine di un allenamento della squadra “Primi calci”. Un uomo si è presentato negli spogliatoi dichiarando di essere il padre del piccolo e sostenendo di doverlo portare via. Ma qualcosa non ha funzionato. Il bambino lo ha guardato e ha capito subito: non lo conosceva. Il racconto del papà: “Per me voleva rapirlo”. A chiarire il contesto è stato il padre del bambino, intervenuto pubblicamente dopo l’accaduto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Non lo conosco’, finge di essere il padre e tenta di portare via un bimbo a Osio Sotto: il racconto choc del genitore

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