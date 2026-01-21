Una foto generata dall'intelligenza artificiale avrebbe innescato una reazione violenta di Zouhair Atif, il 19enne che venerdì scorso ha ucciso con un coltellata il coetaneo Abanoub Youssef a La Spezia. La vicenda evidenzia le possibili implicazioni e rischi legati all’uso delle immagini create dall'IA, sottolineando l'importanza di un’attenta gestione di contenuti digitali e delle conseguenze che possono derivarne.

Una foto realizzata con l'intelligenza artificiale, e quindi fittizia, avrebbe scatenato la furia di Zouhair Atif, il 19enne che venerdì scorso ha ucciso con una coltellata il coetaneo Abanoub Youssef, detto Aba, all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Lo conferma in un'intervista a la Repubblica la fidanzata dell'indagato, che quest'oggi fornirà la sua testimonianza agli inquirenti spezzini. La giovane, che è ancora minorenne, aveva già reso alcune dichiarazioni alla squadra mobile all'indomani della tragedia. "Temo sia stata tutta colpa di una foto". Lo scatto, generato con l'IA, ritrae Aba abbracciato alla fidanzatina di Atif. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Spezia, la fidanzata di Atif: "Una foto creata con l'IA lo ha scatenato"

Studente ucciso a La Spezia, parla l’ex fidanzata di Atif: «Era ossessivo nella relazione. Ma non credo che il movente sia la foto con me»In seguito alla tragica morte di uno studente a La Spezia, l’ex fidanzata di Atif ha commentato la situazione.

La Spezia, Youssef ucciso per una foto scambiata con una ragazza. L’sms di Atif: “Domani ti sistemo io”A La Spezia, Youssef Abanoub, 18 anni, è stato ucciso in seguito a un equivoco legato a una foto scambiata con una ragazza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La fidanzata di Atif e i messaggi ai compagni dopo la morte di Abu: Chi sa parli, chi sa mi scriva. Non starò zitta, ho fatto il possibile per evitare litigi; Parla l’ex fidanzata di Zouahir, l’omicida di Abanoub: Tutto per una stupida foto scattata in terza elementa…; La Spezia, la fidanzata del killer Atif: Sono la ragazza per cui Abu ha perso la vita. Ho cercato di evitare litigi fra i due; La fidanzata di Zouhair: Basta gossip, sono sconvolta. Ho fatto il possibile per evitare di farli litigare.

La fidanzata di Zouhair: Basta gossip, sono sconvolta. Ho fatto il possibile per evitare di farli litigareStudente ucciso a La Spezia, la ragazza del giovane assassino ha affidato ai social i suoi pensieri: Combatterò fino all'ultimo per Youssef e la sua famiglia. Commovente incontro del ministro Valdit ... lanazione.it

La Spezia, la fidanzata di Atif: Una foto creata con l'IA lo ha scatenatoLa ragazzina, che è ancora minorenne, sarà sentita dal pm: Zouhair mi diceva 'sei mia o di nessun altro', era geloso ... msn.com

La fidanzata dell'omicida di La Spezia a Repubblica. Eccoci qui. Il possesso. Che purtroppo è una delle caratteristiche preminenti nei rapporti tra ragazzi di oggi, e lo sa chiunque abbia figli e apra gli occhi. È il motivo per cui, temo, di questo passo i femminicid - facebook.com facebook

Studente ucciso a La Spezia, parla l’ex fidanzata di Atif: «Era ossessivo nella relazione. Ma non credo che il movente sia la foto con me» x.com