Un cantante di nome Eddie Dalton ha raggiunto la prima posizione sulla classifica di iTunes a livello mondiale, con tre brani tra i primi dieci. Tuttavia, l’identità dell’artista non è nota e si discute sulla legittimità di questa presenza online. La sua popolarità ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e utenti, sollevando interrogativi sulla reale esistenza di Eddie Dalton e sulla natura delle sue registrazioni.

Un cantante di nome Eddie Dalton ha conquistato il primo posto su iTunes a livello mondiale, piazzando altri due brani nella Top 10 della stessa classifica. In pochi giorni, uno dei suoi video su YouTube ha superato il milione di visualizzazioni. Il problema, o la rivoluzione, a seconda dei punti di vista, è che Eddie Dalton non è mai esistito. Nessun concerto, nessuna intervista, nessuna storia personale: Eddie Dalton è un personaggio generato al computer, dalla voce alla musica fino all’intera identità pubblica. Eppure funziona. Nei commenti ai video su YouTube, gli utenti apprezzano i brani e si chiedono quale sia il vissuto del cantante. Quasi nessuno si rende conto che si tratta di una creazione artificiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ha conquistato iTunes e milioni di ascolti, ma non esiste: chi c’è davvero dietro Eddie Dalton (ed è legale)?

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