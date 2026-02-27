Sanremo Levante e Gaia si baciano ma la Rai allontana l’inquadratura Scoppia la polemica social | Censura – Il video

Durante la serata delle cover e dei duetti a Sanremo 2026, Levante e Gaia si sono scambiate un bacio sul palco mentre interpretavano una canzone di Gianna Nannini. Tuttavia, la Rai ha deciso di non inquadrare più da vicino l’episodio, suscitando immediatamente reazioni sui social media. La scena ha generato discussioni sull’eventuale censura e sulla gestione delle immagini in diretta.

C’è già un primo caso mediatico nella serata delle cover e dei duetti di Sanremo 2026. Sulle note graffianti de I maschi di Gianna Nannini, Levante e Gaia hanno messo a segno una delle performance più elettriche della settantaseiesima edizione. Un duetto giocoso, ammiccante e chiaramente complice che è culminato in un colpo di scena finale, un bacio tra le due artiste. Ma mentre il teatro tratteneva il fiato, la regia Rai ha scelto la via della prudenza, allargando l’inquadratura proprio sul più bello. Scelta che non è passata inosservata. Il bacio «col binocolo» scatena la rivolta social. Non appena le labbra delle due cantanti si sono sfiorate, la telecamera è schizzata a una distanza siderale, rendendo il gesto il meno evidente possibile per chi seguiva da casa. 🔗 Leggi su Open.online

SANREMO | Bacio sul palco dell'Ariston tra Levante e Gaia al termine dell'interpretazione della canzone di Gianna Nannini 'I maschi' nella serata dedicata alle cover. Carlo Conti, sorridendo, commenta "c'è amore". #ANSA #sanremo #sanremo2026 x.com

SANREMO | Sul palco Levante con Gaia con 'I maschi', Malika Ayane con Claudio Santamaria con 'Mi sei scoppiato dentro il cuore', Bambole di Pezza con Cristina D’Avena con 'Occhi di gatto' e Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso con 'Su di noi'. #AN - facebook.com facebook