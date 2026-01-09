La NASA riporta a casa 4 astronauti in anticipo dalla Stazione Spaziale emergenza medica a bordo

La NASA ha evacuato anticipatamente quattro astronauti dalla Stazione Spaziale Internazionale a causa di un'emergenza medica a bordo. È la prima volta in oltre venticinque anni che un intero equipaggio lascia la ISS prima del previsto per motivi sanitari, evidenziando l'importanza di misure di sicurezza e preparazione in ambienti spaziali.

Per la prima volta in venticinque anni di attività ininterrotta sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), un intero equipaggio è costretto a fare i bagagli prima del tempo per ragioni mediche. Giovedì 8 gennaio 2026, la NASA ha confermato che i quattro astronauti della missione SpaceX Crew-11 lasceranno il laboratorio orbitante nei prossimi giorni. Sebbene la ISS sia un concentrato di tecnologia estrema, la diagnosi e la cura di alcune patologie restano impossibili a 400 chilometri di altezza, rendendo il ritorno sulla Terra l'unica opzione sicura. L'allarme è scattato mercoledì 7 gennaio, portando all'immediata cancellazione di una passeggiata spaziale già programmata.

