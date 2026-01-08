Problema di salute per un astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale | la NASA valuta il rientro anticipato

La NASA sta valutando un possibile rientro anticipato per un membro della Crew-11 sulla Stazione Spaziale Internazionale, a causa di un problema di salute. L’astronauta è in condizioni stabili, ma si stanno monitorando attentamente gli sviluppi per garantire la sicurezza e il benessere durante questa fase. La decisione finale sarà presa in base all’evolversi della situazione, nel rispetto delle procedure di sicurezza.

La NASA conferma che un problema di salute riguarda uno degli astronauti della Crew-11 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: le sue condizioni sono stabili ma potrebbero richiedere l'interruzione anticipata della permanenza in orbita.

