Garlasco avvocato Massimo Lovati minacciato di morte | Non devi più parlare altrimenti fai la fine di David Rossi - VIDEO

Nei giorni scorsi, un avvocato è stato minacciato di morte tramite chiamate anonime che gli hanno detto di smettere di parlare, altrimenti avrebbe rischiato di fare la stessa fine di un ex dirigente di una banca deceduto in circostanze misteriose. Le telefonate sono state ripetute e sono state registrate in un video. La procura ha avviato un’indagine per identificare l’autore delle minacce.

Nei giorni scorsi, un numero anonimo avrebbe contattato più volte Lovati con telefonate dai toni “pesanti”, legate alle dichiarazioni rilasciate in tv sulle ferite alle palpebre di Chiara Poggi Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, avrebbe ricevuto minac. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, avvocato Massimo Lovati minacciato di morte: "Non devi più parlare, altrimenti fai la fine di David Rossi” - VIDEO Articoli correlati Minacce di morte a Massimo Lovati ex legale di Sempio: "Non parlare in tv o fai la fine di David Rossi"L'ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, avrebbe ricevuto alcune minacce di morte: la denuncia del suo legale Fabrizio Gallo in televisione. Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati minacciato di morte dopo le parole in tv: ipotesi scortaGarlasco torna al centro dell’attenzione mediatica per un episodio di intimidazione che ha coinvolto l’avvocato Massimo Lovati, intervenuto nei...