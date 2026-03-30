Minacce di morte a Massimo Lovati ex legale di Sempio | Non parlare in tv o fai la fine di David Rossi

Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, avrebbe ricevuto alcune minacce di morte. Le comunicazioni intimidatorie includevano un messaggio che avvertiva di non parlare in televisione, altrimenti avrebbe fatto la stessa fine di David Rossi. La vicenda si colloca nel contesto di una serie di minacce ricevute dall’avvocato, che ha riferito di averle denunciate alle autorità competenti.

L'ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, avrebbe ricevuto alcune minacce di morte: la denuncia del suo legale Fabrizio Gallo in televisione. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Minacce di morte a Massimo Lovati ex legale di Sempio: "Non parlare in tv o fai la fine di David Rossi" Articoli correlati Morte di David Rossi, scoppia il caso del medico legaleSiena, 13 marzo 2026 – Clima incandescente tra la Commissione d’’inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi e Federazione delle Associazioni... “È stato ucciso”. L’annuncio choc di Massimo Giletti sulla morte di David Rossi: indagini riaperteA tredici anni dalla morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Mps, la versione archiviata per anni come suicidio torna a scricchiolare. Altri aggiornamenti su Minacce di morte a Massimo Lovati ex... Temi più discussi: Contro di me inaccettabili minacce di morte. La denuncia di Attilio Fontana; Minacce di morte ad Attilio Fontana, la denuncia del presidente della Regione Lombardia dopo l'appello al voto; Minacce di morte al ministro Valditara su Instagram: la Lega denuncia un clima di tensione crescente dopo l'esplosione anarchica a Roma; Pettinari: Occupazione sventata, poi intimidazioni a me e minacce di morte alla mia famiglia da un pluripregiudicato. Minacce di morte a Giorgia Meloni a Bologna, a Piazzale Loreto c'è ancora posto: solidarietà alla premierMinacce di morte contro Giorgia Meloni su un muro di Bologna, con una scritta che evoca Piazzale Loreto: la condanna di FdI e la risposta del Comune ... virgilio.it Se voti sì sei un lacchè. Minacce di morte e insulti a DiacoMinacce anche di morte, accompagnate da immagini a testa in giù con scritto credere obbedire penzolare, a cui sono seguiti commenti violenti del tipo si merita questo e anche di peggio. Da Salvini ... msn.com Fuori dal coro. . Insulti e minacce (anche davanti alle forze dell'ordine) da parte di Samia, la turnisina che per 4 anni ha occupato abusivamente la casa di Ivano dei Cugini di Campagna, e di suo figlio. Oggi la donna ha lasciato la casa di Ivano ma ne occupa a - facebook.com facebook nei confronti dei cubani. Tale blocco include minacce di sanzioni a paesi terzi, a imprese straniere e atti ostili contro le navi cisterna. MENTONO. 3/3 x.com