Non darei idee di cui si possono innamorare | come secondo la procura il Comune ha favorito Inter e Milan per la vendita di San Siro

Secondo quanto riportato dalla procura, il Comune avrebbe favorito le operazioni di vendita degli stadi di Inter e Milan, evitando di usare il termine

Nove persone indagate per turbativa d'asta e rivelazione segreto d'ufficio, tra cui Ada De Cesaris e i dirigenti di Inter e Milan. Nelle carte della procura le chat tra i consulenti e le bozze di delibere condivise con i club "prima ancora di essere discusse". Su Dossier i nomi e i documenti dell'inchiesta “Non dovremmo mai usare il termine ristrutturazione per il Meazza. Poi avremo la possibilità di farlo, ma non darei idee di cui si possono innamorare”. È il 7 agosto 2024. L'avvocata Ada Lucia De Cesaris, ex assessora a Milano e consulente dell'Inter per l'operazione stadio, scrive queste parole a un collega. Effetto Pandoro Gate: chi affonda e chi resiste tra le influencer 'milanesi'. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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