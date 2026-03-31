Il Comune avrebbe favorito Inter e Milan nella vendita di San Siro | Condivise Delibere e aspetti economici

Secondo quanto riferito, il Comune di Milano avrebbe sostenuto le operazioni di vendita dello stadio San Siro e delle aree adiacenti, coinvolgendo le due squadre di calcio. Si dice che ci siano state delibere condivise e accordi sugli aspetti economici tra le parti coinvolte. Nessun dettaglio sui contenuti specifici di queste delibere o sugli eventuali benefici economici per le istituzioni comunali viene fornito.

Il Comune di Milano avrebbe favorito Inter e Milan nella vendita dello stadio 'Meazza' di San Siro e delle aree circostanti. Secondo i pm, funzionari amminstrativi avrebbero condiviso con i dirigenti dei club le Delibere di Giunta prima che venissero discusse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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