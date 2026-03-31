Il 3 aprile debutta su Netflix la versione italiana del film francese «Non abbiam bisogno di parole», intitolata «Non abbiam bisogno di parole». La pellicola narra la vicenda della famiglia Musso, che affronta il tema della sordità e dei legami familiari, concentrandosi sul talento musicale della giovane Elettra e sul suo percorso di crescita personale.

La versione italiana del film francese arriva su Netflix il 3 aprile. Non abbiam bisogno di parole racconta la storia della famiglia Musso, tra sordità, legami familiari e il talento musicale della giovane Elettra, in un percorso di crescita e scoperta. Era il 2014, quando la Francia applaudiva entusiasta la Famiglia Bélier. Quel film, storia di un nucleo sordomuto, l'aveva portata alle lacrime, permettendo a un'intera nazione di riscoprire il significato profondo dei legami familiari, il supporto, l'entusiasmo e la dedizione che dovrebbero caratterizzarli. Quel film, poi, avrebbe fatto il giro del mondo, accolto con meno clamore e lacrime di quelle riscosse in patria, ma con gli stessi sorrisi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Non abbiam bisogno di parole», su Netflix il remake italiano de «La famiglia Bélier»

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