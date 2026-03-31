Non abbiam bisogno di parole | il debutto di Sarah Toscano arriva su Netflix

Il film dal 3 aprile. “Non abbiam bisogno di parole”, il film che segna il debutto attoriale di Sarah Toscano, diretto da Luca Ribuoli e con la partecipazione di Serena Rossi, sarà disponibile da venerdì 3 aprile in esclusiva su Netflix. Il film, produzione originale Netflix, è realizzato da Our Films (gruppo Mediawan ) e PiperFilm, in collaborazione con Circle One. “Non abbiam bisogno di parole” è tratto dal film La Famille Bélier, diretto da Éric Lartigau e scritto da Victoria Bedos, Stanislas Carré de Malberg, Éric Lartigau e Thomas Bidegain, da un’idea originale della stessa Bedos. Sinossi A differenza dei suoi genitori, Eletta (Sarah Toscano) è udente e scopre di avere una voce straordinaria. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Nuove Foto di Sarah alla presentazione del Film Netflix x.com