Noceto lo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi torna a pieno regime

Lo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi di Noceto ha ripreso l’attività a pieno regime. La notizia è stata comunicata dall’Agenzia Industrie Difesa, che ha reso noto il ripristino delle operazioni nello stabilimento. La ripresa delle attività industriali avviene dopo un periodo di interruzione, senza ulteriori dettagli sui motivi o le tempistiche.

L'annuncio dell'Agenzia Industrie Difesa. Si occupa di demilitarizzazione, ovvero rendere completamente inutilizzabile il munizionamento (cartucciame, granate, missili e razzi) inizialmente destinato all’utilizzo bellico Torna a pieno regime industriale lo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi di Noceto. Lo annuncia, in una nota, l'Agenzia Industrie Difesa. Lo stabilimento si occupa di demilitarizzazione, che consiste nel rendere completamente inutilizzabile il munizionamento (cartucciame, granate, missili e razzi) inizialmente destinato all’utilizzo bellico. "Il percorso di rilancio si è sviluppato attraverso tappe progressive e costanti", ha detto il Direttore Generale dell'Agenzia Industrie Difesa, Fiammetta Salmoni, "fino a culminare nel ritorno a pieno regime industriale nel marzo del 2026. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Museo del farmaco a Firenze, rilancio per lo Stabilimento MilitareFIRENZE – Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze entra in una nuova fase della sua storia. Infortunio Dumfries, l’olandese torna a pieno regime nel gruppo di Chivu? Il punto in vista dei prossimi impegniSommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.