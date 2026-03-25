Museo del farmaco a Firenze rilancio per lo Stabilimento Militare

Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze ha annunciato un rilancio che segna una nuova fase nella sua attività. La notizia riguarda il rinnovamento e la riqualificazione della struttura, che ha avuto un ruolo storico nel settore farmaceutico della regione. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli del progetto o sulle tempistiche è stata comunicata al momento.

FIRENZE – Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze entra in una nuova fase della sua storia. Un articolato progetto di recupero e valorizzazione punta a trasformare la storica struttura in un polo aperto alla città, con due iniziative di punta: la realizzazione di un museo del farmaco – definito un unicum a livello internazionale – e l’apertura di uno store dedicato alla vendita dei prodotti realizzati dall’istituto. A fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori è stata l’assessora regionale Cristina Manetti, che nella giornata di oggi ha visitato la struttura accompagnata dal comandante colonnello Arcangelo Moro. Al centro della visita, la volontà di rafforzare il legame tra lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare e la cittadinanza fiorentina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Museo del farmaco a Firenze, rilancio per lo Stabilimento Militare Articoli correlati L’Aeronautica militare di Otranto a supporto delle Giornate di raccolta del farmacoImpegno civile e vicinanza alla collettività: i militari in prima linea per l’assistenza alle famiglie in difficoltà. Volontariato e Istituzioni: dialogo nello Stabilimento Chimico Farmaceutico MilitareFirenze, 5 marzo 2026 - È stato lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare ad ospitare il seminario “Il Rotary nella Protezione Civile: tra... Aggiornamenti e notizie su Museo del farmaco a Firenze rilancio... Temi più discussi: Museo del farmaco nascerà in stabilimento Farmaceutico militare di Firenze; Le Giornate Fai aprono le porte ai gioielli del patrimonio artistico ravennate: ecco i luoghi visitabili; Mondovì, addio all’architetto Paolo Vidili; Catania, si cercano giovani per lavorare nei musei: ecco dove. Nello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze nascerà il Museo del farmacoIl progetto di recupero e valorizzazione della storica struttura, illustrato dall'assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, prevede anche l'apertura di uno store ... intoscana.it Manetti allo stabilimento Farmaceutico Militare Firenze: Verrà realizzato museoProsegue il percorso di rilancio e apertura alla città dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, al centro di un importante progetto di ... gonews.it Sky. . Paolo Stella incontra Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano. Insieme, esplorano quel "punto di non ritorno" in cui un’opera smette di essere solo un oggetto e diventa una visione capace di innescare rivoluzioni culturali. #Modernissi - facebook.com facebook