Infortunio Dumfries l’olandese torna a pieno regime nel gruppo di Chivu? Il punto in vista dei prossimi impegni
Dumfries si infortuna durante l’allenamento e questo rallenta la sua ripresa. La causa è una distorsione alla caviglia che lo ha costretto a fermarsi per alcune settimane. Ora, l’olandese si allena con intensità per tornare in forma e concorrere per una maglia da titolare. La squadra aspetta con fiducia il suo pieno recupero in vista delle prossime partite. Dumfries lavora per recuperare velocemente e riprendere il ritmo.
Inter News 24 Infortunio Dumfries, il laterale destro della Beneamata recupera la condizione atletica ideale e punta alla maglia da titolare. Ottime notizie arrivano dal quartier generale di Appiano Gentile per quanto riguarda lo stato di forma della rosa a disposizione di Cristian Chivu, l’ex difensore romeno protagonista del Triplete e attuale guida tecnica dei nerazzurri. Secondo quanto riferito da Simone Togna su X, la seduta di allenamento odierna ha sancito il rientro totale di Denzel Dumfries. Il cursore olandese, noto per la sua debordante potenza fisica e la capacità di arare la corsia destra con inserimenti continui, ha svolto l’intera sessione con i compagni di squadra, mostrando una condizione atletica invidiabile. 🔗 Leggi su Internews24.com
Sommer Inter, Chivu conferma lo svizzero ma Martinez scalda i motori: il piano in vista dei prossimi impegniSommer Inter si prepara ai prossimi impegni.
Infortunio Dumfries, da Appiano la notizia che tutti i tifosi dell’Inter aspettavano: l’olandese torna in gruppo! Cosa filtra sul suo ritorno in campoL’olandese Dumfries si è unito di nuovo al gruppo ad Appiano Gentile.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dumfries parzialmente in gruppo: quando torna dall'infortunio? Gioca Inter-Juventus? Le ultime; Inter, Dumfries corre verso il rientro: Manca poco. Chivu ritrova anche Calha e Barella; Infortunio Dumfries, il CT Koeman preoccupato: Frustrante anche per me. Lista Mondiale non ancora finita; Inter, Dumfries carico per il ritorno: Tornato con la squadra, manca poco.
Inter, quando torna Dumfries dall’infortunio: ecco la dataTiene banco l'infortunio di Dumfries in casa Inter. Il terzino olandese è ormai pronto a far ritorno in campo dopo il lungo infortunio. fantamaster.it
Inter, rientro Dumfries: derby nel mirinoL’Inter attende il rientro di Dumfries: out con Cremonese e Genoa, obiettivo derby col Milan alla 28^ giornata di Serie A. europacalcio.it
Tra poco meno di sette ore nuovamente in campo per il playoff di Champions League in Norvegia contro il Bodø Glimt. Diverse novità in formazione. Assenti per infortunio il lungodegente Dumfries, a cui si è aggiunto nuovamente Calhanoglu, per un affaticam - facebook.com facebook
Infortunio #Dumfries Le ultimissime news x.com