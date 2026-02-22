Infortunio Dumfries l’olandese torna a pieno regime nel gruppo di Chivu? Il punto in vista dei prossimi impegni

Dumfries si infortuna durante l’allenamento e questo rallenta la sua ripresa. La causa è una distorsione alla caviglia che lo ha costretto a fermarsi per alcune settimane. Ora, l’olandese si allena con intensità per tornare in forma e concorrere per una maglia da titolare. La squadra aspetta con fiducia il suo pieno recupero in vista delle prossime partite. Dumfries lavora per recuperare velocemente e riprendere il ritmo.

