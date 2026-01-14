Reuters | Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore Ma Trump a sorpresa | Le uccisioni in Iran si sono fermate verificheremo

Secondo fonti Reuters, si prevede un possibile attacco statunitense nelle prossime 24 ore. Nel frattempo, Donald Trump ha dichiarato che le uccisioni in Iran si sono interrotte e che verranno monitorate. Attualmente, circa 500 cittadini italiani si trovano in Iran. Le autorità italiane raccomandano di lasciare il Paese al più presto, utilizzando i primi voli disponibili, in considerazione del peggioramento della situazione di sicurezza.

Lasciate il Paese. In Iran sono presenti attualmente circa 500 cittadini italiani e, alla luce del deterioramento del quadro di sicurezza, l’invito delle autorità italiane è a lasciare il Paese con i primi voli disponibil i. Lo ha dichiarato l’ambasciatrice d’Italia a Teheran, Paola Amadei, intervenendo alla trasmissione “Tg2 Post”, al termine di una riunione presieduta dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. L’ambasciatrice a Teheran esorta gli italiani a lasciare il Paese. “Come indicato dal ministro, la priorità è la tutela dei connazionali”, ha spiegato Amadei, precisando che l’invito riguarda in particolare “gli italiani presenti nel Paese per turismo o la cui permanenza non sia strettamente necessaria”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

