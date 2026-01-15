Iran in bilico stop alle impiccagioni ma le proteste continuano | Trump non attacca ma resta alta la tensione
In Iran, le recenti proteste persistono nonostante la sospensione delle impiccagioni. Le autorità non hanno ancora fornito un bilancio ufficiale delle vittime, poiché l'identificazione dei morti e dei feriti è in corso. La situazione rimane tesa, con tensioni che continuano a crescere, mentre l'attenzione internazionale rimane alta. La dinamica degli eventi evidenzia le difficoltà nel contenere il movimento di protesta e la complessità della crisi attuale.
Al momento, non vi sono certezze sul numero di morti e feriti causati dall'azione del governo. Le autorità non stanno fornendo un bilancio ufficiale delle vittime al momento, poiché l'identificazione è ancora in corso, come spiegato da un funzionario iraniano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
