Iran in bilico stop alle impiccagioni ma le proteste continuano | Trump non attacca ma resta alta la tensione

In Iran, le recenti proteste persistono nonostante la sospensione delle impiccagioni. Le autorità non hanno ancora fornito un bilancio ufficiale delle vittime, poiché l'identificazione dei morti e dei feriti è in corso. La situazione rimane tesa, con tensioni che continuano a crescere, mentre l'attenzione internazionale rimane alta. La dinamica degli eventi evidenzia le difficoltà nel contenere il movimento di protesta e la complessità della crisi attuale.

Iran, Cecilia Sala: "Mi portarono bendata alla gru delle impiccagioni: poi accettai di farmi sedare" - Iran, Cecilia Sala: "Le donne in cella cercavano di uccidersi tirando testate contro la porta d'acciaio" La giornalista Cecilia Sala nel 2024 è stata arrestata in Iran perché accusata di essere una ... affaritaliani.it

Trump: “Dazi del 25% su chi fa affari con l’Iran”. La Cina protesta, tregua commerciale in bilico - la Repubblica x.com

Centrodestra in stallo a Marsala: salta il tavolo regionale, candidati in bilico #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook

