La Juventus ha annunciato ufficialmente la decisione di puntare su Manuel Locatelli come elemento centrale della squadra, definendo una linea chiara per le prossime stagioni. La società ha comunicato di aver preso una decisione definitiva riguardo al futuro del giocatore, rafforzando così il ruolo di Locatelli nel progetto tecnico e nella guida dello spogliatoio.

La Juventus ha scelto una direzione netta per il presente e per il futuro, puntando con decisione su Manuel Locatelli come fulcro tecnico e leadership dello spogliatoio. l’identità del gruppo ne guadagna in consistenza, con una dinamica che si fonda sulla crescita individuale dell’area mediana e sulla stabilità del progetto sportivo. La dirigenza ha deciso di consolidare l’investitura al mediocampista, trasformandolo in punto di riferimento per le stagioni a venire. questa scelta riflette la valutazione sull’apporto completo fornito dal giocatore, sia in termini di prestazioni sia di capacità di integrazione tra lo spogliatoio e la dirigenza nei momenti delicati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

