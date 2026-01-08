Marusic Juve cambia completamente lo scenario Ecco il futuro dell’esterno della Lazio | decisione presa
Marusic lascia la Lazio e si prepara a un nuovo capitolo con la Juventus. L’accordo tra le due società è stato definito fino al 2029, assicurando al calciatore un futuro stabile in bianconero. Questa scelta modifica significativamente lo scenario di mercato, escludendo il terzino biancoceleste dalle trattative e dai riflettori. Una decisione che segna un punto di svolta per il percorso professionale di Marusic e per le strategie delle squadre coinvolte.
Marusic Juve, accordo raggiunto fino al 2029 con i biancocelesti che toglie il terzino dal mercato e dai radar di Ottolini. Le manovre di rafforzamento della Juventus per le corsie laterali subiscono una brusca e definitiva battuta d’arresto su uno dei fronti interni alla Serie A più monitorati. La notizia, rilanciata con certezza dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, chiude ermeticamente le porte a un possibile trasferimento che sembrava poter rappresentare un’opportunità interessante per i bianconeri. Adam Marusic ha infatti raggiunto un accordo totale per il rinnovo del contratto con la Lazio, blindando il suo futuro nella Capitale fino al 2029. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Marusic, non solo Juve: anche il Milan è interessato.
Lazio, per Marusic Napoli e Juve bussano alla porta. A giugno il montenegrino si libera a 0 - In casa Lazio la situazione dei terzini è ingarbugliata in vista soprattutto della prossima stagione. calciomercato.com
Mercato Juve: idea Marusic per la fascia - Una delle priorità in casa bianconera è l'acquisto di un esterno, fondamentale per il 4- it.blastingnews.com
#Marusic #Juve S'inserisce una big di #SerieA x.com
Secondo #Tuttomercato #Marusic è stato offerto al Milan negli ultimi giorni, così come a Napoli e Juventus. Il rischio è che il giocatore montenegrino possa trasferirsi a parametro zero in una nuova squadra già il mese prossimo. La Lazio attende, sperando - facebook.com facebook
