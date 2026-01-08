Marusic Juve cambia completamente lo scenario Ecco il futuro dell’esterno della Lazio | decisione presa

Marusic lascia la Lazio e si prepara a un nuovo capitolo con la Juventus. L’accordo tra le due società è stato definito fino al 2029, assicurando al calciatore un futuro stabile in bianconero. Questa scelta modifica significativamente lo scenario di mercato, escludendo il terzino biancoceleste dalle trattative e dai riflettori. Una decisione che segna un punto di svolta per il percorso professionale di Marusic e per le strategie delle squadre coinvolte.

