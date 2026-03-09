Catania | dopo 10 anni il sogno del rugby in carrozzina diventa realtà

Il 9 marzo 2026, nella Sala Conferenze COF Vivitop, il team di Wheelchair Rugby Catania ha presentato le nuove divise in vista della partecipazione al massimo campionato nazionale. Dopo dieci anni di attesa, il club ha ufficialmente annunciato il suo ingresso nella competizione più importante del settore. La cerimonia ha coinvolto i giocatori e i rappresentanti del team, che hanno svelato i nuovi capi di abbigliamento.

Il 9 marzo 2026 segna un punto di svolta per il Wheelchair Rugby Catania, che nella Sala Conferenze COF Vivitop ha rivelato le nuove divise destinate alla storica partecipazione al massimo campionato nazionale. La squadra etnea, guidata dal presidente Antonino Maugeri, si prepara a esordire ufficialmente il 14 e 15 marzo a Padova, affrontando per la prima volta la regular season del Campionato Nazionale di rugby in carrozzina. Questo evento non è solo una presentazione di abbigliamento, ma il culmine di un percorso decennale iniziato nel 2016, che ha trasformato un'idea ambiziosa nella prima realtà di questo sport a sud di Roma. L'atmosfera nella sala era carica di emozione, con atleti, famiglie e staff riuniti per celebrare un traguardo atteso da anni.