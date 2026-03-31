Niente Mondiale per l’Italia! Rosso a Bastoni e rigori nefasti | negli USA ci va la Bosnia

L’Italia non si qualifica per il Mondiale per la terza volta consecutiva. La sconfitta contro una nazionale europea ha determinato l’eliminazione, mentre gli errori sui rigori hanno influenzato il risultato. La partita si è conclusa con un risultato negativo per la squadra italiana, che non riuscirà a partecipare alla competizione internazionale negli Stati Uniti. La decisione è definitiva e non ci saranno ulteriori ripescaggi.

L’Italia, per la terza volta consecutiva, non parteciperà ai campionati del Mondo! La Nazionale non è riuscita a superare la Bosnia, sconfitti ai calci di rigore dopo una partita viziata dal rosso a Bastoni che ha lasciato gli azzurri in dieci, dando così modo alla Bosnia si prendere il largo fino ai calci di rigore. Italia, niente Mondiale: epilogo funesto ai calci di rigore. Una partita che ha visto gli azzurri andare in vantaggio con la rete di Moise Kean che sembrava tracciare una linea positiva per la squadra di Rino Gattuso. L’episodio di Bastoni, l’espulsione che ha lasciato l’Italia in 10 uomini per tutto il secondo tempo ed ovviamente i tempi supplementari. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Niente Mondiale per l’Italia! Rosso a Bastoni e rigori nefasti: negli USA ci va la Bosnia Articoli correlati Bosnia Italia 5-2 dcr: azzurri eliminati ai rigori, niente Mondiale ed ennesima umiliazionedi Marco BaridonBosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026 L’Italia è... Leggi anche: La Bosnia elimina l’Italia ai rigori: continua l’incubo Mondiale Tutto quello che riguarda su Niente Mondiale Temi più discussi: Nazionale, Chiesa infortunato salta Italia-Irlanda del Nord: convocato Cambiaghi; Il sogno Mondiale della Nuova Caledonia parte in salita: in Messico senza divise né accoglienza; Italia - Irlanda del Nord 2-0: super Politano e la qualità che serve; La Nuova Caledonia può andare al Mondiale: giocatori dilettanti, niente divise ufficiali e 11mila kilometri per scrivere la storia. Panichelli, infortunio con l'Argentina: niente Mondiale per l'attaccante dello StrasburgoBrutte notizie per l’Argentina e per lo Strasburgo: l’attaccante Panichelli -capocannoniere della Ligue 1- si è rotto il legamento crociato durante un allenamento, nel ritiro della Seleccion e dovrà s ... sport.sky.it Nazionale, Gravina: Non si può denigrare il percorso, Mondiali 2022 mancati perché…Le dichiarazioni del presidente della Figc durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto per il calcio giovanile italiano ... msn.com ITALIA KO, ANCORA NIENTE MONDIALE Gli Azzurri perdono ai rigori la finale contro la Bosnia-Erzegovina e restano fuori dal palcoscenico più grande ancora una volta. Si tratta della terza esclusione consecutiva dalla Coppa del Mondo. #Nazionale #A x.com INCUBO ITALIA, ANCORA NIENTE MONDIALE Gli Azzurri perdono ai rigori la finale contro la Bosnia-Erzegovina e restano fuori dal palcoscenico più grande ancora una volta. Si tratta della terza esclusione consecutiva dalla Coppa del Mondo. #Nazion - facebook.com facebook