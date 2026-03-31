La nazionale italiana di calcio è stata eliminata ai rigori da quella bosniaca durante la partita disputata a Zenica. La sfida si è conclusa con il punteggio di 1-1 al termine dei tempi regolamentari e dei supplementari. La vittoria ai rigori ha permesso alla Bosnia di qualificarsi per il prossimo mondiale, mentre l’Italia non potrà partecipare per la terza volta consecutiva.

La Nazionale italiana esce sconfitta a Zenica contro lo Bosnia. Gli azzurri non parteciperanno al Mondiale di calcio per la terza volta di fila nella sua storia La Bosnia elimina l’Italia dopo una battaglia durata 120 minuti. Gli azzurri cadono a Zenica dopo la lotteria dei rigori. I primi minuti sono di ambientamento in uno stadio ostico, pieno di tifosi bosniaci. Ma l’Italia si affaccia con coraggio avanti, seppure non trova spazi e occasioni offensive concrete. Gattuso deve sgolarsi, dà indicazioni a gesti ai suoi, il Bilino Polje è una piccola bolgia. La reazione bosniaca non attende ad arrivare. Gli uomini di Barbarez provano a spingere a caccia del pareggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La Bosnia elimina l’Italia ai rigori: continua l’incubo Mondiale

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