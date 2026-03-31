Nicoletta Braschi l’oscar del Panathlon | Onore alla Romagna

Una cerimonia si è svolta a Cesena in cui è stato consegnato l’Oscar del Panathlon a Nicoletta Braschi. La premiazione ha riconosciuto il suo ruolo nel portare il nome della Romagna oltre i confini nazionali attraverso la sua attività professionale. Durante l’evento, sono state espresse parole di apprezzamento nei confronti della regione e di chi, con il proprio lavoro, ha contribuito a farla conoscere all’estero.

Cesena, 31 marzo 2026 – ‘Onore alla Romagna’ e in particolare a chi con la propria professione ha esportato il nome e il valore della nostra terra in giro per il mondo contribuendo a farla conoscere. E’ questo il riconoscimento, una caveja d’oro, che sabato 4 aprile alle 12,30 al Grand Hotel da Vinci a Cesenatico il Panathlon Club Cesena consegnerà a Nicoletta Braschi la grande attrice, cesenate doc, che insieme al marito Roberto Benigni è stata protagonista di film da Oscar e che hanno fatto la storia del nostro cinema. Capolavori impressionisti rubati sotto gli occhi delle telecamere: caccia alla banda dei 4 incappucciati Il Panathlon... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nicoletta Braschi, l’oscar del Panathlon: “Onore alla Romagna” Articoli correlati Panathlon, inizia l’era Balsano. Serata d’onore per Giulia MencarelliPrato, 4 marzo 2026 – Avvio di mandato nel segno dell’eccellenza per il nuovo presidente del Panathlon Club Prato, Alfonso Balsano, che ha scelto di... Panathlon, inizia l’era Balzano. Serata d’onore per Giulia MencarelliPrato, 4 marzo 2026 – Avvio di mandato nel segno dell’eccellenza per il nuovo presidente del Panathlon Club Prato, Alfonso Balzano, che ha scelto di... Braschi: nozze in Romagna e stella Michelin a MilanoNel cuore pulsante della cucina italiana, dove la tradizione si scontra con l’ambizione moderna, Valerio Braschi sta scrivendo una pagina nuova della...