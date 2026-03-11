Braschi | nozze in Romagna e stella Michelin a Milano

Valerio Braschi, chef noto per il suo ristorante in Romagna, ha recentemente celebrato il suo matrimonio. Nel frattempo, il suo locale a Milano ha ottenuto la stella Michelin, riconoscimento che sottolinea la qualità della sua cucina. La coppia ha scelto di sposarsi in Romagna, mentre a Milano continua a ricevere premi e riconoscimenti ufficiali.

Nel cuore pulsante della cucina italiana, dove la tradizione si scontra con l’ambizione moderna, Valerio Braschi sta scrivendo una pagina nuova della sua carriera. Il vincitore di Masterchef del 2017 ha annunciato che il matrimonio con Ludovica Franco avverrà a settembre in Romagna, mentre parallelamente punta alla conquista della stella Michelin per il suo ristorante The View a Milano. La notizia arriva da Rimini e si espande fino a Londra, dove è stata fatta la proposta di matrimonio durante una passeggiata in Hyde Park. Non si tratta solo di un evento privato, ma di un segnale forte sulla direzione che prenderà lo chef santarcangiolese: un equilibrio tra vita personale, successo professionale e la visione di un futuro internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Valerio Braschi e l’amore con Ludovica ai fornelli: “Mi sposo e prendo la stella Michelin, a Masterchef tornerei solo da giudice”Rimini, 11 marzo 2026 – Le ha chiesto la mano a Londra, durante una romantica passeggiata in Hyde Park.

