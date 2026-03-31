A Nichelino un uomo di 61 anni è stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione per aver aggredito la madre in carrozzina, in stato di ebrezza. La sentenza stabilisce anche che non potrà ereditarla. L'aggressione sarebbe avvenuta in un contesto di tensione familiare, secondo quanto emerso durante il processo.

Condannato a quattro anni e otto mesi di carcere, non potrà succedere a sua mamma. È questa la sorte di un 61enne, accusato di tentato omicidio dopo la presunta aggressione alla madre a Nichelino. Nei giorni scorsi, la corte d’appello ha confermato la pena stabilita dalla sentenza di primo grado. Con l’avvocata Natascia Taormina, l’imputato aveva ribadito la propria innocenza e sperava di essere assolto perché – a suo dire – non ha mai cercato di uccidere la donna. In questa storia si intrecciano molte fragilità. La vittima, che ha partecipato al processo come parte civile e dovrà essere risarcita dal figlio, è da tempo costretta in sedia a rotelle per alcune patologie. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Nichelino, figlio ubriaco aggredisce la mamma in carrozzina: condannato per tentato omicidio, non potrà essere suo erede

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