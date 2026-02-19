Torna ubriaco a casa e picchia la moglie che allatta la loro figlia poi aggredisce i carabinieri | condannato un 35enne

Un uomo di 35 anni, originario della Repubblica Dominicana, ha causato un grave episodio domestico dopo aver fatto uso di alcol. La sera prima di Natale, l’uomo è tornato a casa ubriaco e ha aggredito la moglie mentre allattava la figlia. Successivamente, ha tentato di scappare e ha picchiato i carabinieri intervenuti. La sua condanna a un anno di reclusione senza condizionale arriva dopo il suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale. I vicini hanno riferito di aver sentito rumori e urla nelle ore precedenti.

Dovrà scontare un anno di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. La donna non ha sporto denuncia. L’uomo era stato arrestato prima di Natale JESI - Un 35enne originario della Repubblica Dominicana è stato condannato ieri a un anno di reclusione, senza la condizionale, dopo l’arresto avvenuto prima di Natale per resistenza a pubblico ufficiale. In casa erano arrivati i carabinieri dopo un’aggressione alla moglie e si era scagliato anche contro i militari. La donna, sua connazionale, stava allattando la loro figlia di pochi mesi quando il marito era tornato ubriaco. Senza motivo l’avrebbe picchiata con la piccola in braccio.🔗 Leggi su Anconatoday.it

