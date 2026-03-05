NeXst Srl, spin off dell’Università di Siena, ha conquistato la vittoria nella fase provinciale del “Premio Cambiamenti 2026”, promosso dalla CNA di Arezzo. L’azienda, specializzata in tecnologia archeologica di nuova generazione, ha ottenuto il riconoscimento durante la competizione dedicata alle imprese emergenti. La premiazione si è svolta il 5 marzo 2026 nella città di Arezzo.

Arezzo, 5 marzo 2026 – Importante riconoscimento per NeXst Srl – Next-Gen Archaeological Survey Technology, lo spin off dell'Università di Siena è risultato vincitore della fase provinciale del “Premio Cambiamenti 2026”, promosso da CNA Arezzo nell’ambito del contest dedicato alle nuove imprese. Lo spin off accede ora alle selezioni regionali del premio, in qualità di finalista territoriale. Si legge nelle motivazioni: "Il risultato testimonia il valore e la qualità del progetto imprenditoriale sviluppato". La finale provinciale del premio istituito da CNA Nazionale si è svolta presso l’Aula Magna dell’ISIS Buonarroti Fossombroni di Arezzo il 27 febbraio, alla presenza di studenti e rappresentanti del mondo imprenditoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo spin off accademico NeXst Srl vincitore del Premio Cambiamenti 2026

