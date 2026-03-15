Antonell conquista a 19 anni il suo primo GP di F1 vincendo a Shanghai Secondo Russell terzo Hamilton

A 19 anni, il pilota bolognese ha conquistato il suo primo Gran Premio di F1 a Shanghai, arrivando al traguardo davanti a Russell e Hamilton. Con questa vittoria, Antonelli ha concluso la sua 26esima gara in Formula 1, dimostrando grande determinazione negli ultimi giri. La corsa si è svolta su un circuito noto per le sue sfide tecniche e veloci.

Antonelli ce l'ha fatta, il 19enne bolognese ha vinto il suo primo Gran Premio di F1 alla sua 26esima partecipazione Ultimi chilometri per Antonelli che sta guidando con grande sicurezza Prime posizioni ormai consolidate con Antonelli che ha 9" su Russell, Hamilton è terzo a 17" da Russell ed ha un vantaggio di 3"3 su Leclerc. Bearman sta per ottenere un altro grande risultato essendo quinto davanti a Gasly Lawson Hadjar Sainz e Colapinto, questa la top 10. A seguire, Hulkenberg Lindblad Bottas Perez Ocon 50° giro di 56 - Antonelli sta iniziando a fare il conto alla rovescia, il sogno di vincere un GP si avvicina sempre di più Russell... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Antonell conquista a 19 anni il suo primo GP di F1 vincendo a Shanghai. Secondo Russell, terzo Hamilton Articoli correlati F1 Gp Cina: Antonelli in pole il più giovane di sempre, a 19 anni. Russell vince la Sprint su Leclerc e Hamilton DirettaA Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono. F1, statistiche GP Cina 2026: Lewis Hamilton è lo ‘Huangdi’ di ShanghaiDomenica 15 marzo 2026 si disputerà la diciannovesima edizione del Gran Premio di Cina.