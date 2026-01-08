Meteo | prima neve del 2026 sul Vesuvio temperature in calo

Questa mattina, sul Vesuvio, si è registrata la prima neve del 2026, dopo le abbondanti precipitazioni delle ultime ore. Le temperature sono in calo e le pendici del vulcano si sono imbiancate, sorprendendo i residenti della zona. La neve, accompagnata da una grandinata, testimonia il cambiamento climatico in atto e segna l’inizio di una nuova fase stagionale nel cuore del Parco Nazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prima neve del 2026 sul Vesuvio. Questa mattina i residenti delle aree poste alle pendici del vulcano si sono svegliati con una sorpresa: dopo le abbondanti precipitazioni che hanno interessato la zona ieri sera (non è mancata anche una grandinata) e in parte anche durante la notte, la “montagna” si presenta ora in gran parte imbiancata. Uno spettacolo di cui si può godere, vista la giornata priva di nuvole e intense foschie, anche da Napoli, dove non mancano i turisti che hanno deciso di immortalare l’immagine con i loro smartphone. La naturale conseguenza è stata un deciso abbassamento delle temperature che, specie nelle prime ore della giornata, sono risultate particolarmente rigide. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

