Neve eccezionale sul Partenio | fino a 24 cm a Pannarano fiocchi ad Avellino

Nella notte, un temporale di neve ha interessato il massiccio del Partenio, portando uno strato bianco fino a 24 centimetri a Pannarano e alla città di Avellino. La neve si è depositata anche oltre le quote previste, raggiungendo le zone dell’alta collina. La precipitazione ha interessato diverse aree della regione, creando condizioni di copertura nevosa più accentuate del consueto.

Nella notte un intenso temporale di neve si è abbattuto sul massiccio del Partenio, depositando una considerevole coltre bianca ben al di sotto delle quote previste, fino all'alta collina. Qualche fiocco ha raggiunto anche il capoluogo irpino, Avellino. I dati rilevati nelle stazioni di monitoraggio rendono l'idea della portata del fenomeno: l'Osservatorio di Montevergine registra 22 cm di neve al suolo, mentre l'Oasi di Pannarano tocca i 24 cm. Accumuli significativi si segnalano anche sull'altopiano del Laceno. Le precipitazioni continueranno a interessare l'area per gran parte della giornata, sebbene sia atteso un graduale rialzo della quota neve nel corso delle prossime ore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Neve eccezionale sul Partenio: fino a 24 cm a Pannarano, fiocchi ad Avellino Articoli correlati FOTO/ Partenio imbiancato: registrati fino a 6 cm di neve nella notteTempo di lettura: 2 minutiÈ la neve a caratterizzare le prime ore della giornata sul massiccio del Partenio, dove il risveglio ha assunto tinte... Leggi anche: Arriva la neve in Campania, imbiancati Irpinia e Faito: fiocchi sulle case ad Avellino Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Freddo e neve in Irpinia, fine settimana invernale; Scenario invernale in alta irpinia: imbiancato il Laceno pronto ad accogliere i turisti per Pasqua. Risveglio con la neve in settimana santa, imbiancata l'Alta IrpiniaRisveglio con la neve per una fetta della provincia di Avellino. Alcuni comuni dell'Alta Irpinia sono stati imbiancati da questa coda invernale. msn.com