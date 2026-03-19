FOTO Partenio imbiancato | registrati fino a 6 cm di neve nella notte

Durante le prime ore del mattino, il massiccio del Partenio si è risvegliato coperto di neve, con uno strato che ha raggiunto i 6 centimetri in alcune zone sopra i 1000 metri di quota. La neve ha imbiancato il paesaggio, lasciando il territorio con un aspetto decisamente invernale. La perturbazione ha interessato principalmente le aree elevate, creando un quadro atmosferico caratterizzato da condizioni di freddo e neve.

Tempo di lettura: 2 minuti È la neve a caratterizzare le prime ore della giornata sul massiccio del Partenio, dove il risveglio ha assunto tinte decisamente invernali, soprattutto al di sopra dei 1000 metri di quota. All’Osservatorio e all’Oasi di Pannarano, dalla mezzanotte, sono stati registrati rispettivamente 4 e 6 centimetri di neve fresca, con accumuli resi però difficili da quantificare con precisione a causa dei forti venti nord-orientali. Le raffiche, infatti, stanno influenzando la distribuzione della neve e rendono incerte le misurazioni delle precipitazioni. I fenomeni continueranno ancora per alcune ore, mantenendo condizioni di instabilità soprattutto nelle aree montane, per poi lasciare gradualmente spazio a una fase più variabile nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Partenio imbiancato: registrati fino a 6 cm di neve nella notte Articoli correlati Leggi anche: Partenio imbiancato nella notte: neve fino a bassa quota Neve, imbiancato tutto intorno a Firenze: fiocchi anche sulla città / FOTO - VIDEONevica da ore intorno a Firenze, tutto imbiancato sul circondario, in Mugello, nel Valdarno, in Chianti, ma anche su Monte Morello, a Fiesole e...