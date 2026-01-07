Arriva la neve in Campania imbiancati Irpinia e Faito | fiocchi sulle case ad Avellino

Una nevicata significativa interessa la Campania questa sera, 7 gennaio. Le precipitazioni hanno imbiancato diverse zone, tra cui l’Irpinia e il Faito, con fiocchi di neve che si sono posati su case e strade. In particolare, le località di Bagnoli Irpino, Ariano Irpino, Lago Laceno e la stessa Avellino hanno registrato la presenza di neve, creando un paesaggio caratteristico e invernale.

SUD ITALIA, ARRIVA IL GELO: NEVE A QUOTE BASSE NELLE PROSSIME ORE Una massa d’aria fredda sta per fare il suo ingresso su Puglia e Basilicata, determinando un brusco calo delle temperature tra la serata odierna e le prime luci di domani. Ques - facebook.com facebook

Dopo la neve arriva il rischio ghiaccio, è allerta in Toscana x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.