Arriva la neve in Campania imbiancati Irpinia e Faito | fiocchi sulle case ad Avellino
Una nevicata significativa interessa la Campania questa sera, 7 gennaio. Le precipitazioni hanno imbiancato diverse zone, tra cui l’Irpinia e il Faito, con fiocchi di neve che si sono posati su case e strade. In particolare, le località di Bagnoli Irpino, Ariano Irpino, Lago Laceno e la stessa Avellino hanno registrato la presenza di neve, creando un paesaggio caratteristico e invernale.
🔗 Leggi su Fanpage.it
